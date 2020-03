Pierde la vida actor de ‘La Ley y el Orden’, por coronavirus

Este 26 de marzo se dio a conocer que un actor de ‘La Ley y el Orden’ había fallecido por complicaciones derivadas de coronavirus, aunque se desconoce dónde fue infectado, el actor de 45 años no pudo luchar contra el virus.

El actor fue identificado como Josh Wallwork y a través de un amigo, se confirmó la noticia que fue un gran golpe para la producción del programa.

El productor ejecutivo del programa lamentó la noticia y por supuesto envío condolencias a la familia y a los amigos del actor.

Very sad news today. One of our costumers, and a beautiful man, Josh Wallwork, passed away from complications of Covd-19. Cast and crew send love and prayers to his family and friends. We are heartbroken. pic.twitter.com/T2yVxtKd3e

— Warren(Flatten the Curve) Leight (@warrenleightTV) March 26, 2020