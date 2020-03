El programa ‘Enamorándonos’ sale del aire

La cantante mexicana reaccionó al enterarse que fue la musa de Billie Eilish para que la compositora de tan solo 18 años escribiera uno de sus temas.

Recientemente la cantante estadounidense, que se ha convertido en una de las interpretes más importante del momento, decidió mostrar a sus más fieles admiradores quiénes han sido fuente de inspiración.

A través de sus historias breves de Instagram Billie compartió un listado de las canciones que le han ayudado a componer durante toda su carrera y una de ellas fue Carla Morrison, con el tema “Eres tú” y el resultado fue “Wish You Were Gay”, el cual pertenece a su primer material discográfico “When We All Fall Asleep, Where Do We Do?”.

Seguidores de Eilish no dudaron en compartir esto con Carla y a través de su cuenta de Twitter compartió su emoción, asegurando que se encontraba completamente sorprendida por la noticia.

no siento nada, estoy muerta en shock! https://t.co/6suQbuk7vF — Carla Morrison (@CarlaMorrisonmx) March 25, 2020

Aunque esto no es nuevo, ya que existe un cover en YouTube en el que Billie Eilish cantó el tema de Carla Morrison a la perfección.

Incluso durante su última visita a nuestro país para participar en el Corona Capital, aseguró que este tema es su canción favorita de la mexicana nacida en Baja California.