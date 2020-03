Celia presume su retaguardia en sexy fotografía

Después de que Meghan y Harry renunciaran a la corona, la actriz ha conseguido su primer trabajo, el cual marca su regreso a la pantalla chica y se trata de una colaboración con Disney Plus.

La duquesa de Sussex participa en un documental de Disney, mismo que se estrena el próximo 3 de abril y beneficiará a la ONG, ‘Elefantes sin fronteras’, en la producción Meghan ha prestado su voz y llegará a la plataforma de streaming justo tres días después de que la pareja estén fuera oficialmente de la corona británica.

Fue a través de la cuenta oficial de Twitter del canal Disneynature anunciaron el proyecto: ‘Elephants’ de Disneynature, una película original narrada por Meghan, la duquesa de Sussex, comienza a transmitirse el 3 de abril, solo en DisneyPlus”.

Disneynature’s Elephant, an Original Movie narrated by Meghan, The Duchess of Sussex, starts streaming April 3, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/dGZkgdBnP5

— Disneynature (@Disneynature) March 26, 2020