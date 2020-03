Bad Bunny aparece en la porta de Vogue junto a Joan Smalls

Fue por medio de sus historias breves de Instagram que la actriz decidió compartir con sus más fieles seguidores el mensaje sobre su experiencia con el coronavirus para informar sobre cuáles fueron sus síntomas.

Detalló que no todos los cuerpos manifiestan los mismos síntomas, ella por ejemplo nunca subió de los 37.5 grados de temperatura, pero agregó que una señal que casi nadie presenta es el dolor estomacal y precisó que pueden presentarse el estómago revuelto, con gas, la boca seca.

“Si tienes 30 o menos y no tienes calentura, así fuertísima y no sientes que no puedes respirar entonces por favor no te vayas a hacer la prueba, no vayas a los hospitales, quédate en tu casa, toma mucha agua, si tienen niños, los niños se recuperan muchísimo más rápido”, explicó.