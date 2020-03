Ana Bárbara y su hijo se viralizan por su manera de bailar reggaetón

Como nunca antes había posado la cantante británica, este martes encendió su cuenta de Instagram al compartir una fotografía en la que aparece usando una sexy lencería color blanca pero transparante.

La sexy imagen la colgó en la plataforma para hacerle promoción al lanzamiento de “Break My Heart”, el primer sencillo de “Future Nostalgia” su nuevo material discográfico el cual estrena este jueves y Dua Lipa sorprendió al dejar al descubierto sus pezones.

Por supuesto que la foto alcanzó cerca de 3 millones de reacciones en la plataforma y más de 17 mil halagos por parte de sus más fieles admiradores quienes esperan ansiosos el lanzamiento de este nuevo material.

Dua Lipa anunció el estreno de este sencillo, después de la filtración del disco esta semana ya que oficialmente saldrá el 3 de abril, aunque ya esta posible encontrarse en varios sitios de Internet, hecho que ha provocado un profundo dolor en Dua.

If you support Dua, please don't stream the leaked version of tue album!! Look at her she's devasted 😢Pleaseeeeeee it's her body of work RESPECT HER #DuaLipa #FutureNostalgia @DUALIPA pic.twitter.com/FWyWa5iiX8

— ☁️ lordogx ☁️ (@lordogx) March 23, 2020