Actriz lanza una atrevida propuesta para científico que encuentre la cura para el coronavirus

Un supuesto influencer inició un reto que incluía lamer la taza de varios inodoros, para demostrar que el coronavirus no existía y que él no se contagiaría, sin embargo, las cosas cambiaron y a Larz de 21 años le fue diagnosticado coronavirus.

Este desafío lo inició en su cuenta oficial de TikTok, donde al bajar de un avión, comenzó a lamer el inodoro del aeropuerto y más tarde se volvería tendencia por lo sucedido.

A kid who licked toilets as part of the #CoronaVirusChallenge says he's now in the hospital with coronavirus. @gayshawnmendes was also just suspended from twitter pic.twitter.com/lfG2NBlTrs

— Pardes Seleh (@PardesSeleh) March 23, 2020