J Balvin trata de conquistar a Montserrat Oliver durante una entrevista

Este fin de semana, se filtró la llamada completa entre Taylor Swift y Kanye West, la que en 2016 fue utilizada por Kim Kardashian, para asegurar que la cantante pop era una “serpiente” que mentía, pero lejos de confirmar esta postura, confirmó que como lo dijo Swift en su momento, Kanye nunca le dijo que la llamaría “zorra”.

Durante la nueva grabación, se puede ver a Kanye y a Taylor hablando por teléfono, ahí el rapero le informa que la incluirá en su nueva canción y que aunque la estrofa decía que tendría sexo con Swift y a esta le parecía extraño, finalmente la intérprete decide decirle a su compañero de ese momento, que lo pensaría.

Toda esta nueva trama, ha servido para confirmar que Swift es una gran artista y jamás mintió sobre lo sucedido, a pesar de que fue humillada públicamente por Kim Kardashian y toda su familia, ya que fue ella quien difundió la supuesta llamada y donde se confirmaba su versión.

Debido a lo anterior, Kim volvió a utilizar su cuenta de Twitter para afirmar que ella nunca hizo una edición del vídeo y llamando nuevamente a Taylor mentirosa, confirmó que simplemente difundió Snapchats que grabó en ese momento y asegurando que nunca lo hizo con la intención de dañar a la cantante, sino de mostrar la verdad.

I never edited the footage (another lie) – I only posted a few clips on Snapchat to make my point and the full video that recently leaked doesn’t change the narrative.

Además ha asegurado que Taylor lo está haciendo para vender más copias de su nuevo material discográfico ‘Lover’.

Kanye has documented the making of all of his albums for his personal archive, however has never released any of it for public consumption & the call between the two of them would have remained private or would have gone in the trash had she not lied & forced me to defend him.

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 24, 2020