J Balvin se disculpa después de que su equipo de marketing vendiera cubrebocas en plena pandemia

Aunque Natalia Téllez es una de las conductoras más jóvenes de este momento, casi siempre logra llegar al corazón de sus compañeras y de los televidentes, con algunas de sus anécdotas que relata en el programa de ‘Netas Divinas’.

Recientemente platicó cómo vivió la muerte de su mamá, ya que aparentemente su hermana no compartía la idea de que había una vida luego de que alguien partiera de este mundo, sin embargo, un episodio confirmó que era posible lo anterior.

“Cuando falleció mi mamá, mi hermana era completamente de la idea de que todo termina el día que mueres y no hay nada más. A mí de niña me angustiaba terriblemente (…) justo en ese tiempo que falleció mi mamá, tuve muchos episodios de sonambulismo”, inició Natalia.

Aunque Natalia esperaba que su hermana cambiara de opinión, esto no ocurrió así y ella estaba convencida de que todo lo que había vivido con su mamá, había terminado.

Sin embargo, más tarde cambió la idea, debido a que un día Natalia tuvo un episodio de sonambulismo donde su perspectiva sobre todo esto, cambió definitivamente.

“Me contó: ’tú dormida me hablaste y yo sentí que eras mamá y me dijiste que ‘las cosas no tienen que ser lógicas, ni racionales, que la vida tiene un orden diferente’ y me impresionó mucho viniendo de mi hermana que es muy racional y pragmática, pues me dijo: ‘sentí la presencia y que había un mensaje para mí ahí directo’”, momento que además de sorprender, conmovió a sus compañeras de ‘Netas Divinas’.