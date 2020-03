Danna García anuncia que tiene coronavirus y se encuentra en aislamiento

Este domingo que la participante del polémico reality show ‘Enamorándonos’ compartió que sus manos ya forman parte de ‘Plaza Galerías’ un centro comercial que colecciona las huellas de celebridades en sus pasillos.

Aunque en realidad fue el pasado viernes cuando ‘La Bebeshita’ acudió a la plaza para plasmar sus huellas en compañía de la YouTuber Andrea Zuñiga ofrecieron un pequeño concierto a sus admiradores.

“Gracias dios por todo. Soñar no cuesta nada, cada sueño que he tenido lo he luchado, vamos por más este año no saben lo que viene. Gracias a todos por creer en mi día con día, la vida te pone con personas maravillosas como Andrea Zuñiga, siempre tendrás una amiga aquí. Gracias a Plaza Galerías por pensar en mi”, se puede leer en la descripción de la siguiente publicación.