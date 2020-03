Adamari López está en observación por posible contagio de coronavirus

A través de las redes sociales se ha convertido en tendencia el nombre de Paulina Rubio, debido a un vídeo que colgó Danna Paola en el que imita a la chica dorada, pero lo que causó controversia entre los usuarios de la web fue que la protagonista de ‘Élite’ se burló de su colega.

Recientemente Danna Paola confesó durante una entrevista con el Escorpión Dorado que tiene un humor muy negro y le encanta imitar a otras famosas, en ese momento hizo una perfecta imitación de Belinda.

Pero ahora se ha difundido el vídeo en el que imita a Paulina Rubio, y se alcanza a escuchar: “Yo sí canto”, lo que provocó un verdadero debate entre sus seguidores y los fanáticos de la chica dorada.

Sin embargo, Danna Paola explicó que respeta a Paulina y se refería a uno de sus amigos con quien jugaba a imitar.

Okaayy , vamo a ver, no hagan chisme donde no Malinterpretando😑

1- estábamos jugando a imitar,( creo que han visto muy bien que imito de repente, y no solo a Pau)

2- yo me refería a Omar, y es un chiste local entre ambos.

3- yo amo a paulina since forever, respect always! Xx💕 https://t.co/l37vrL4ovb

— Danna Paola (@dannapaola) March 14, 2020