Paulina Goto le propone matrimonio a Natalia Téllez

Esta semana se llevó a acabo la premiere de la película ‘Veintañera divorciada y fantástica’ la cual está protagonizada por Paulina Goto y Vadhir Derbez, la cual se estrena este viernes.

Durante esta premiere Natalia y Paulina compartieron un divertido momento y no dudaron en colgarlo en sus redes sociales para promocionar el filme en el que Téllez le da vida a la mejor amiga del personaje de Goto.

“Entonces, esto sucedió, Natalia Téllez y yo tenemos un anuncio. No se pierdan el vídeo que acabo de subir a mi canal de YouTube de la premier de ‘Veinteanera divorciada’ y no se pueden perder este fin el estreno en todo el país. Vayan a su cine favorito y me mandan foto con el póster y sus boletos (me etiquetan)”, escribió Paulina junto a la siguiente fotografía.