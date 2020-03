Hombre se viraliza al presumir físico, a sus 56 años

Andy Wilkinson se ha convertido en un famoso hombre de Dinamarca, que a sus 56 años ha demostrado tener un cuerpo de envidia, gracias a una dieta balanceada y a una rutina de ejercicios que le permiten parecer más joven de lo que es.

Aparentemente podría ser una noticia falsa, pero la realidad es que a sus 56 años tiene tres hijos entre 37 y 33 años de edad y estos, tienen 7 hijos en total; confirmando su edad e impactando al mundo debido a eso.

A post shared by Andy Wilkinson 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@andyw_fitness) on Jul 14, 2019 at 11:33am PDT

View this post on Instagram

A través de su cuenta de Instagram, Andy logra compartir parte de su dieta y cómo es que el ejercicio ha cambiado su forma de vida, aunque solo hace sus rutinas, tres veces por semana.

Ha confesado que en ocasiones confunden a sus nietos como sus hijos y se sorprenden al saber su edad, ya que aparenta al menos 20 años.

A post shared by Andy Wilkinson 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@andyw_fitness) on Aug 18, 2019 at 11:15am PDT

View this post on Instagram

“Cuando estoy de vacaciones con ellos y se ve mi six pack, se me acercan mujeres de treinta años y me confunden con la pareja de mi hija y no con su padre, lo cual, en ocasiones, es vergonzoso”, relató el famoso abuelo a Daily Mail.