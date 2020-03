Danna Paola enamora a sus fans al compartir vídeo con sexy traje de baño

Recientemente la actriz mexicana acudió al programa de Jimmy Kimmel como promoción a su nueva película ‘Blood Shot’, protagonizada por Vin Diesel y Sam Heughan, la cual estreno este fin de semana.

Durante la conversación Eiza habló sobre cómo fue su celebración de cumpleaños pero también de cómo fue su experiencia en el Super Bowl y además confesó un encuentro que tuvo el mes pasado con una stripper, asegurando que la dejó cautivada.

Eiza le explicó a Jimmy, aún frente a su mamá Glenda Reyna que después del partido entre los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs, acudió al afterparty en un strip club: “En Miami se pone loco (…) estaba esta loca afterparty a la que no sabíamos que íbamos a ir hasta que estábamos ahí”, contó.

En su anécdota explicó que en las canciones de los raperos hablaban sobre enamorarse de una stripper: “Estaba ahí y después de una hora no sabía realmente qué hacer. Me senté y había una stripper bailando a mi lado. Empezamos a tener una conversación profunda sobre nuestras vidas mientras ella bailaba. Yo estaba impresionada. Ella me decía ‘mi espalda me duele’ y es que es impresionante, es como un Cirque du Soleil con traseros, son atletas”, indicó.