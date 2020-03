Adamari López preocupa por su estado de salud

La actriz confesó en un reciente evento que aún tiene estragos de la influenza que la orilló a hospitalizarse el año pasado, incluso causó preocupación por parte de sus fanáticos, sin embargo, aseguró que no tiene coronavirus.

Para las cámaras de ventaneando, Adamari López explicó que su pareja, Toni Costa la ha apoyado en su recuperación y que incluso la ha tenido que detener un poco por el ritmo de vida que lleva para que se cuide más.

“No me he recuperado, del todo, he seguido pero la verdad es que he descansado poco, Tony a veces me regaña”, explicó Adamari y fue interrumpida por su pareja quien aseguró que se duerme tarde, “es complicado por el ritmo de la casa, también cuesta apartarse de eso y le digo deja todo eso y vete a dormir”.