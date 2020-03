Tom Hanks y Rita Wilson se convierten en las primeras celebridades en dar positivo a test de coronavirus

Desde que Yanet García cambió su vida de manera radical y se convirtió en entrenadora en línea a través de la aplicación ‘Fitplan’ ha disminuido su actividad en redes sociales, sin embargo,sigue consintiendo a sus casi 13 millones de seguidores en Instagram al colgar publicaciones donde presume sus curvas.

En uno de sus más recientes vídeos, decidió hacerlo muy ochentero al ritmo de la canción “I wanna dance with somebody” de Whitney Houston, éxito que salió a la luz en 1987 y con un sexy body a colores Yanet mostró lo firme que tiene su trasero al trotar usando además calcetas largas, muñequeras y una cinta para el sudor en la cabeza.

“He estado pensando mucho en todo el gran cambio que se ha estado haciendo en pro a las mujeres y he llegado a la conclusión de que el CAMBIO empieza por nosotras mismas, porque desgraciadamente las mujeres somos las que más nos afectamos entre nosotras. El día que nosotras mujeres empecemos a respetarnos unas a las otras dejando de juzgarnos y aceptándonos tal cual somos, ese día estaremos más cerca del objetivo. Me recordó a una entrevista que le hicieron a @emmawatson donde ella decía que desgraciadamente las críticas más fuertes que ha tenido en su vida han sido de mujeres”, explicó en la publicación.

En su mensaje continuó: “¿Cómo queremos que exista un cambio? Ser feminista no es estar en contra de los hombres, es querer tener los mismos derechos y oportunidades y estamos tan tan lejos de conseguirlo y solo unidas podremos empezar el cambio. Esa entrevista cambió completamente mi manera de ver las críticas que he recibido a lo largo de mi vida. Entendí que no importa lo que hagas o que tan talentosa puedas ser. Siempre como mujeres nos atacamos mucho. Es momento de hacer consciencia. ¿Realmente quieres un cambio? Entonces dejemos de atacarnos y unámonos por el simple hecho de ser mujeres. Siéntete libre de ser tú. Recuerda tu apariencia no determina quién eres”.

Yanet siempre que cuelga una fotografía sexy de su mayor atributo lo suele acompañar de mensajes positivos dirigidos a las mujeres para que alcancen sus sueños y metas, además de fomentar al amor propio.