Manelyk hace su debut en el cine junto a Vadhir Derbez y Paulina Goto

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el coronavirus ya es considerada una pandemia, tras los niveles alarmantes de su propagación y la gravedad de los números de caso confirmados a nivel global.

A pesar de la propagación explicó que existen naciones que han suprimido y controlado el virus, gracias a la detección, a hacer pruebas, a los tratamientos así como al aislar los casos, pero también a rastrearlos y la movilización temprana de las personas.

“Thousands more are fighting for their lives in hospitals.

In the days and weeks ahead, we expect to see the number of #COVID19 cases, the number of deaths, and the number of affected countries climb even higher”-@DrTedros #coronavirus

