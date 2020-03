“Espero que descanse en paz y que bese a esa alma que está esperando”: Así despidió Katy Perry a su abuela

Durante este fin de semana, se dio a conocer que el actor franco-sueco Max von Sydow, uno de los actores más importantes de todos los tiempos, murió a los 90 años de edad.

La noticia de su fallecimiento, fue difundida por su esposa, Paris Match Catherine von Sydow, quien “con el corazón roto y una infinita tristeza”, confirmó la partida de uno de los actores que cautivó a la pantalla con ‘El Exorcista’.

En 1973, interpretó al padre Lankester Merrin en ‘El Exorcista’, que le valdría una nominación a los Globos de Oro, y tras esto, comenzó a trabajar con David Lynch y con Woody Allen.

Uno de sus últimos trabajos fue en 2015, como uno de los actores más importantes en ‘Juego de Tronos’, interpretando al ‘Cuervo de tres ojos’ en la temporada seis de la serie.

Su última película fue ‘Kursk’ filmada en 2018 y donde interpretaba a Thomas Vinterberg, sin embargo, poco se sabe de este filme que hasta este momento no ha visto la luz de manera internacional. A diferencia de su participación en ‘Star Wars: El Despertar de la Fuerza’.

Admiradores del actor, han lamentado su partida, utilizando las redes sociales como un lugar donde siempre lo recordarán a pesar del tiempo.

"It is very boring to be stuck in more or less one type of character." Actor and two-time Oscar nominee Max von Sydow brought imagination and daring to over 100 roles onscreen, including "The Seventh Seal" and "The Exorcist." pic.twitter.com/b4XxScHWAU

— The Academy (@TheAcademy) March 9, 2020