Ve el tráiler oficial de la cuarta temporada de ‘La Casa de Papel’

Recientemente se dio a conocer un audio donde la mamá de Angie afirmaba que su hija había llegado en las peores condiciones y afirmando que la producción de ‘La Academia’, había tratado mal a su hija, sin embargo, lejos de quedarse callada, finalmente Angie habló.

En una llamada con ‘Venga la Alegría’, confirmó que las redes sociales son un medio delicado, además de resaltar todas las atenciones que han tenido tanto en su país cómo en México, aunque habló sobre el delicado audio de su mamá, también comentó como fue su llegada a Honduras.

A post shared by Angie Flores (@angiefloreshn) on Feb 23, 2020 at 9:58pm PST

View this post on Instagram

“Las redes sociales son muy intensas, pero les puedo decir que se queden con lo que yo realmente viví en ‘La Academia’, porque es un proyecto que siempre me ayudó, obviamente es una plataforma que me ayudó a llegar hasta donde estoy. Ustedes saben que nuestros padres siempre tratan de darnos lo mejor y lo que pasa es que mi mamá tenía miedo de lo que me pudiera pasar porque no está acostumbrada a este tipo de cosas pero no se queden con lo que escucharon, confíen ello que yo les digo”, declaró para Ricardo y Cynthia.