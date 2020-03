Romina sufre aparatoso accidente y Niurka graba sus heridas

La integrante del polémico reality show ‘Acapulco Shore’ llegó esta semana a los 9 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y decidió festejarlo con una publicación en la que mandó un mensaje a sus más fieles admiradores.

Aunque Mane se caracteriza por presumir su cuerpazo en cada oportunidad que tiene, decidió colgar una fotografía en la que demostró ahora su gusto por la moda junto a la siguiente descripción.

“Les voy a decir el secreto para estos 9M soy real, no finjo ser algo que no soy en redes sociales. La gente no es tonta y cuando eres una en redes y por fuera otra, tarde o temprano se te cae el teatrito. Manelyk the queen 👑 le pese a quien le pese. Yo no paso de moda, mucho menos voy de salida. Sorpresa esto apenas empieza. Soy la mejor gracias a ustedes y así será por los siglos de los siglos. Gracias por su apoyo. Las perras con las perras y las pendejas con las pendejas”, se puede leer en la descripción de la foto.