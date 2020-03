Con moneda de oro celebran la película número 25 de James Bond

A través de la página oficial de la Casa Real de la Moneda británica se lanzó una colección especial para celebrar la película número 25 del agente secreto James Bond.

Esta colección incluye una moneda de oro que pesa siete kilogramos, además su costo es de 7 mil libras, o sea 175 mil 495 pesos, el cual es el mayor valor nominal nunca antes producido en sus mil 100 años de historia.

La moneda es la más grande que ha realizado la Casa Real y muestra al legendario Aston Martin con su placa BMT 216A. El precio de venta no ha sido anunciado, sin embargo, existe una versión más pequeña que pesa 2 kilogramos y se venden en línea por 130 mil libras.

Estas monedas forman parte de la colección conmemorativa y los fanáticos de la saga podrán adquirir tres monedas más asequibles con costos a partir de 323 pesos, que forman el logo “007” cuando se colocan una al lado de la otra.

