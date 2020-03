Critican a influencer argentina por bromear sobre el coronavirus y hacer una llamada al 911

Leticia Calderón y Yadhira Carrillo han protagonizado una nueva guerra de declaraciones, que aunque no fue respecto a su relación con Juan Collado, sigue dando de que hablar en los diferentes medios de espectáculos.

Aparentemente desde que Juan Collado está preso por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, los hijos de Leticia Calderón no reciben ninguna ayuda económica por parte de su papá, ante esto, Yadhira Carrillo afirmó que si ellos llegarán a necesitar algo, se lo hagan saber y ella les dará todo su apoyo.

Ante esta nueva declaración de la actriz, Leticia respondió de la mejor manera y confirmando que aunque agradece las intenciones de la actriz, hasta este momento ella está haciendo lo mejor para sacar adelante a sus hijos.

“Nunca me lo ha dicho a mí personalmente, si me lo ha mandado decir pues no me ha llegado el mensaje, pero yo se que ella respeta a mis hijos, y así debe se ser, y le agradezco que respete a mis hijos, porque pues claro, llegaron mucho antes que ella y es una responsabilidad de Juan no de ella”, confirmó, durante la rueda de prensa de su nueva telenovela.