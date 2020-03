Angelique Boyer reacciona a supuesto embarazo

La hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West debutó como rapera y sorprende al cantar durante el desfile de su padre en la Semana de la Moda de París.

Fue para cerrar la temporada 8 de Yeezy, la firma del músico, que North West se subió a la pasarela para rapear y junto a su padre, la pequeña de solamente 6 años se desenvolvió de la mejor manera.

La canción que rapeó North se trata de un remix, del tema original de otra pequeña famosa de solamente 5 años, quien se hace llamar ZaZa y a través de su cuenta oficial sus papás mandaron un mensaje a Kim y Kanye.

“¡En julio de 2019, ZaZa y su padre fueron al estudio para la mejor experiencia! Para finalmente comenzar a hacer la música que ella quería hacer. Nos enorgullecemos de la creatividad y creemos si un niño está involucrado o un adulto … ¡la creatividad merece RESPETO / homenaje! Lo que @kimkardashian (Kanye west) está haciendo con su hija … con la inspiración de ZaZa y nuestra familia en mente está bien … no estamos enojados pero por favor muestre amor y apoyo al original primero”.

Por su parte Kardashian no dudó en responder a la petición y en su Twitter escribió: “Te amamos, North es una gran fan y graba en el estudio todo el tiempo con su padre y está inspirado en ZaZa, ¡y también ama a Lay Lay! ¡La presentación de hoy del remix de North de la canción de ZaZa fue algo que ella pidió hacerlo en el último minuto y fue una sorpresa completa. No quise no dar crédito donde se debía. Me encantaría que las chicas se conozcan pronto”.

I’m so proud of my Northie!!!!!! Her 1st performance had me in tears! She had an impromptu performance on stage at her dads Yeezy Season 8 fashion show! Shout out to Zaza!!! @redcarpetZaZa North hopes you like the remix!!! pic.twitter.com/f9Zas0OLlz

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 3, 2020