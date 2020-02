Barco de Disney World se hunde con pasajeros a bordo

Fue a medio día de este viernes que una de las atracciones del parque temático de Disney, se hundió con sus pasajeros a bordo y las reacciones en las redes sociales comenzaron a viralizar el momento.

El barco de ‘Jungle Cruise’ en Orlando Florida comenzó a hundirse y varios testigos captaron el momento exacto en el que los pasajeros comienzan a intentar no mojarse, sin embargo, el bote se comienza a llenar de agua.

A post shared by Daily Diz (@daily.diz) on Feb 28, 2020 at 12:39pm PST

View this post on Instagram

Aunque la embarcación quedo completamente sumergida en el agua, los visitantes lograron ser rescatados de manera segura. A través de Twitter comenzaron a tomar con humor las imágenes captadas por los presentes.

RIP Jungle Cruise 🙁 pic.twitter.com/K1p8GQXR89

— Y Have Feet Fetish When U Could Have Yeet Fetish? (@nahtanoJcimsoC) February 27, 2020