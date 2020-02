Vídeo de Cuauhtémoc Blanco cantando “Así fue” de Juan Gabriel causa toda clase de reacciones

La quinta noche de la edición 61 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, fue iniciada con la agrupación que es liderada por Adam Levine, quien al parecer no estuvo del mejor humor para esta presentación.

Maroon 5 no logró convencer al público del festival y además tuvieron diferentes reacciones en la web, pero lo que más ha resaltado, ha sido la respuesta del vocalista al terminar su presentación.

Un programa difundió el momento en el que el vocalista, baja del escenario, enojado e insultando a todo el público de Viña del Mar, afirmando que es un programa de televisión y no un festival.

“Ciudad de mierda ¡imbéciles! Este no es un show, esto es un show de la televisión. Esto no fue un concierto, fue un show de televisión de mierda”, se escucha decir al cantante, hacia el festival más importante de Chile.

Aparentemente la molestia del cantante inició por varias fallas técnicas y audio del festival, donde cantaron sus éxitos, como: “It was always you”, “This Love”, “Sugar”, “Memories”, “She Will Be Loved” y “Girls Like You”, canciones que pese a su éxito no prendieron al público que jamás interactuó con Adam.

Así reaccionaron las redes:

Adam Levine cuando le dijeron que era hora de salir a escenario.

#Maroon5#Vina2020 pic.twitter.com/9DZfwnCr9u — John Pietro Zamorano (@johnprietz) February 28, 2020

No saludó, no interactuó con el público, no se despidió.

Se le vió fastidiado de estar en #Viña2020 y se mandó unas buenas desafinadas.#Maroon5 pasó sin pena ni gloria🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/iQ7UO2Ax1i — 🐕🐈Yo Opino🐈🐕 (@Yo_Opino_61) February 28, 2020

#AdamLevin

Cuando te enteras que Adam Levine nos ninguneo, y yo toda emocionada viéndolo anoche😞 pic.twitter.com/gqQU1YBcZp — Chica del sur (@lokitadlosgatos) February 28, 2020

#Maroon5

Adam Levine en Viña del mar descripción gráfica: pic.twitter.com/mV4aom5sq9 — AtomicMess (@SahirLovesSushi) February 28, 2020

¿Qué dicen?