Turista se pierde en Nueva York y le pide ayuda a Leonardo DiCaprio

¡Suertudo!

Así es como los usuarios de las redes sociales se han expresado sobre el turista que al estar perdido en la ciudad de Nueva York le pidió ayuda a Leonardo DiCaprio quien sin dudarlo ayudó al hombre desorientado.

Esta actitud que tuvo el actor ganador de un Oscar también fue aplaudida por los internautas.

Las imágenes fueron difundidas en la web, después de que algunos paparazzi seguían DiCaprio mientras caminaba por el barrio de West Village en Estados Unidos. En las fotos aparece acompañado del actor Kevin Connolly.

El turista interrumpió a Leonardo para preguntarle por una dirección mientras sostenía un mapa, aunque todas las fotografías muestran que el hombre no sabía la identidad del actor.

Leonardo DiCaprio Seen Sweetly Giving a Stranger Directions in New York City https://t.co/SWDPXHbvmN

— People (@people) February 26, 2020