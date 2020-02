Reportero transmite en vivo con filtros de Facebook

Aunque esta historia fue compartida la semana pasada fue durante los últimos días que ya le dio la vuelta al mundo y se viralizó.

Y es que durante una transmisión en vivo un reportero activó por error los filtros de Facebook, los cuales hicieron que apareciera de pronto, un bigote morado, unas orejas de zorro, un mago con su enorme barba blanca son algunos de los que más gracia causaron.

El nombre del periodista es Justin Hinton de 31 años de la cadena WLOS ABC 13, quien tenía la encomienda de hacer un reporte del tiempo para hablar de la primera tormenta de nieve en Carolina del Norte, Estados Unidos.

Incluso compartió por medio de su cuenta cómo lo tomaron sus superiores: “De alguna manera activé un generador de filtro. El fotógrafo con el que estaba trabajando dijo algo acerca de que la pantalla tenía caras extrañas. No dio más detalles, así que dije que probablemente desaparecería. No hace falta decir que no desapareció. No me di cuenta hasta que salí de la cámara y vi los comentarios en los que la gente hablaba de los rostros. Mis jefes, compañeros de trabajo, amigos y más llamaron/enviaron mensajes de texto diciendo lo divertido que era, así que aquí tienes. Si no puedes reírte de ti mismo, ¿cuál es el punto de la risa? Espero que hayas disfrutado el día de nieve, ¡y recuerda sonreír y reír!”.