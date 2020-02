Ludwika Paleta niega su retiro de la actuación

Desde hace algunos días, corrió el rumor del supuesto retiro de la actuación de Ludwika Paleta, afirmando que en cuanto terminara su participación en ‘Perfectos Desconocidos’, ella dejaría de actuar oficialmente, hecho que ha sido desmentido por la actriz a través de sus redes oficiales.

Confirmando que no se va a retirar y a manera de sarcasmo, afirmó que los medios de información, suelen cambiar la información que los famosos dan ante sus micrófonos, hecho que lamentó.

“Yo no anuncié ningún ‘retiro’. Yo solo dije que después del proyecto que estoy filmando, me tomaré un par de semanas de vacaciones. Así tergiversan las cosas algunos medios”, se lee en el tuit que generó cientos de bendiciones para la actriz, quien es una de las más consentidas de nuestro país.

En la entrevista donde se difundió esa información, Ludwika afirma que necesita descansar para estar junto a sus hijos, pero por supuesto, algunos tomaron ese descanso, como un retiro oficial de la pantalla y del teatro.

“Ya es momento de descansar un poquito, porque en estos tres meses que llevo trabajando muchísimo, no he podido estar con mis hijos y además de que no he podido estar mucho con mis hijos, los momentos en los que puedo descansa, no descanso por estar con ellos”, declaró y agregó que sus pequeños han estado enfermos y ha tenido noches de desvelo, intentando descansar.