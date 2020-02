Galilea Montijo se desmaya al aventarse en paracaídas junto a Juanpa Zurita

Ninel Conde se presentó recientemente en el programa de Yordi Rosado y ahí confesó cuál fue su error más grande, confirmando que su relación con Giovanni Medina, surgió luego de su separación con Juan Zepeda.

Aparentemente Ninel estaba tan enamora de Juan, que cuando decidieron separarse, debido a una decisión de su entonces esposo, esto la hizo sentir enojada y hasta “despechada”, afirmando que esa fue una de las razones, por las que comenzó una nueva relación con Giovanni.

“Yo creo que cuando recién me divorcié, la segunda ocasión, estaba yo muy dolida, yo quería muchísimo al que fue mi esposo, estaba muy dolida, muy lastimada, porque la verdad no fue una decisión mía. Entonces si estaba yo por los suelos, me hincaba, confundida y todo el rollo y no esperé yo el tiempo correcto para sanarme y me enganché pues en otra relación. Pero, sin embargo, gracias a Dios y a eso tengo a Emmanuel”, declaró la cantante.