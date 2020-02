Niurka Marcos confiesa con qué actriz tendría un encuentro amoroso

Hace unas horas, Brasil confirmó su primer caso de coronavirus, este es el primero confirmado en América Latina y por supuesto, esperan que sea el último caso, ya que las cifras por los infectados por el virus han ido en aumento en Europa, Asia y Oceanía.

Recientemente se descubrió, un foco de infección en una ciudad en Italia y este hecho, ha provocado la preocupación de miles de personas en el mundo y de la OMS, ya que no han encontrado un antídoto para frenar al coronavirus.

Debido a lo anterior, algunos turistas que viajan a los países infectados o simplemente toman un avión en las ciudades con enfermos, han comenzado a utilizar cubrebocas y unos hasta se han plastificado para no contraer la enfermedad, una vez que lleguen a su destino, y así lo hizo Gwyneth Platrow.

Currently behind me on the plane. When you super scared of #coronavirus #COVID2019 pic.twitter.com/iOz1RsNSG1

— alyssa (@Alyss423) February 19, 2020