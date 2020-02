Kim y Kourtney Kardashian protagonizan enfrentamiento

El reality show ‘Keep Up With The Kardashians’ es uno de los más polémicos de la televisión en Estados Unidos y es que la familia suele meterse en diversas controversias y la última de ellas fue una fuerte discusión entre Kim y Kourtney.

Aunque no es la primera ocasión que protagonizan un enfrentamiento, esta ocasión llegaron a los golpes y en un adelanto de la nueva temporada del canal E! se dieron a conocer las imágenes en las que vemos una pelea en la que Kim le suelta un fuerte puñetazo a su hermana menor.

Esta pelea no toma por sorpresa a los seguidores del programa, ya que existen rumores que Kim quería demandar a Kourtney, quien reveló recientemente que ya no deseaba ser parte del reality ya que quiere tener más privacidad y no estar en la opinión pública.

La decisión de Kourtney molestó también a Khloé, quien también la confrontó y aseguran que Kim quiere demandarla por incumplimiento de contrato. Será el próximo 26 de marzo cuando estrene la nueva temporada de la controversial familia.