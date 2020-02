Bárbara de Regil confiesa que desde los 12 años ha sufrido acoso

Tras el ambiente que vive México de feminicidios y el movimiento de mujeres para levantar la voz en contra de las agresiones sexuales, la actriz confesó ante las cámaras de ‘Ventaneando’ que desde los 12 años sufrió su primer caso de acoso.

Explicó que desde entonces ha sido muy directa para expresar qué es lo que no le gusta o con qué situaciones se siente incómoda sin importarle si el acosador se siente ‘ofendido’, además detalló que hubo productores que se sobrepasaron con ella y que incluso le quitaron el proyecto al no acceder.

“Y también me llegó a pasar que me había quedado en proyectos y cuando me intentaban besar ya no me quedaba, claro que tengo los nombres de quienes son pero no voy a hacer eso, pero era impresionante”, explicó con enojo asegurando que es pro-mujer.