¡OMG! Timothée Chalamet podría ser el nuevo ‘Robin’ en ‘The Batman’ con Robert Pattinson

Luego de la polémica generada por Robert Pattinson como el nuevo Batman, aparentemente este sumaría fuerzas con Timothée Chalamet, ya que afirman, será el nuevo Robin de la película.

Tras su éxito en ‘Call me by your name’, Timothée podría haber sido elegido por Matt Reeves, en esta nueva cinta que promete ser diferente a los otros Batman que han conocido los fanáticos.

Afirman que el actor de 24 años, será parte de la cinta ‘Nightwing’, una adaptación de la novela gráfica ‘The Long Halloween’, que se basa en los inicios de Dick Grayson y cómo se convirtió en Robin.

Debido a lo anterior afirman que este podría llegar a la pantalla junto a Robert Pattinson en la nueva cinta, sin embargo, otros dudan de su participación en ‘The Batman’. Las discusiones por este repentino ingreso del actor a la cinta, se han dado a través de redes sociales, pero hasta ahora no hay una confirmación oficial de Chalamet como el nuevo Robin.

A pesar de estos rumores, Robert ya está grabando la nueva película de ‘El Caballero de la Noche’ y por supuesto, esperan lo mejor o lo peor para este nuevo personaje del actor.

¿Qué opinan?