Jackie Chan podría tener coronavirus

Desde hace unas horas se ha informado a través de varios medios internacionales, que Jackie Chan podría estar en cuarentena por coronavirus, esto luego de haber asistido a una fiesta privada la semana pasada y tras esto, uno de los asistentes comenzó a presentar síntomas de la enfermedad, poniendo alerta a todos los invitados.

La información fue filtrada por el medio chino QQ, quien citó a una usuaria en Twitter, asegurando que cuatro policías de la fiesta donde estuvo Jackie están presentando síntomas del coronavirus y convivieron con el actor.

Además del supuesto rumor, hay fotos y un vídeo del comisionado de policía Deng Bingqiang quien estuvo presente y viralizó la grabación, debido a que ninguno de los presentes llevaba cubrebocas, a pesar de los protocolos que actualmente existen por el virus.

Luego de la fiesta, uno de los invitados compartió una fotografía en cuarentena causando controversia. Se afirma que Jackie podría estar en la misma situación junto a su esposa y su suegra, quienes lo acompañaron a la reunión.

En enero el actor ofreció dar un millón de yuanes, a quien desarrolle un antídoto contra el coronavirus, destacando como la primera figura pública en hacerlo.

“No importa qué individuo u organización desarrolle el antídoto, quiero agradecerles con un millón de yuanes si lo logran. No se trata de dinero. No quiero ver las calles que antes eran bulliciosas vacías, y no quiero ver a mis compatriotas luchando contra un virus hasta ver llegar a la muerte, cuando deberían de estar disfrutando de la vida”, se lee en la publicación.