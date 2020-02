Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann celebran los 2 años de Kailani

Algunos portales de espectáculos especularon sobre una posible ruptura en la relación entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez, rumores que solventaron debido a que no habían demostrado su amor a través de las redes sociales.

Sin embargo, fue este 25 de febrero que durante la celebración del segundo cumpleaños de Kailani, la pareja compartió un emotivo vídeo en el que le cantaron juntos ‘Happy Birthday’ a primera hora del día, desmintiendo por completo las especulaciones.

A post shared by Mauricio Ochmann (@mauochmann) on Feb 25, 2020 at 2:16pm PST

View this post on Instagram

Por su parte, Aislinn le escribió una carta a través de su cuenta de Instagram, donde compartió cómo ha sido para la actriz convertirse en madre y como el tiempo ha pasado muy rápido.

“Para empezar yo siento que he crecido como una década desde que naciste. Cambió mi perspectiva, mi enfoque, mis gustos, mis prioridades, todo. Me despertaste para convertirme en aquello que anhelaba ser pero no sabía cómo. También siento que no pareces de 2 años, en este último año es como si hubieras crecido 2 y tuvieras 3 y a la vez siento que me embaracé ayer” escribió en un vídeo que compartió el cual fue realizado con varias fotografías de su familia.