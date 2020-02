Eugenio Derbez confirma el talento de Aitana para la música

Tras ser acusado de acto sexual criminal en primer grado con una mujer y violación en tercer grado con otra mujer, un jurado de Nueva York declaró culpable al magnate Harvey Weinstein.

Los cargos por los que fue condenado Weinstein este lunes fueron los más graves de agresión sexual depredadora en contra de Mimi Haley, su ex asistente de producción en 2006 y violación a Jessica Mann una aspirante a actriz en 2013, las primeras en hablar sobre el abuso del productor. Otra mujer que fue violada por Harvey due Annabella Sciorra.

Finalmente Harvey Weinstein enfrenta una pena de hasta 25 años en prisión. Aunque el jurado absolvió al productor de dos cargos de agresión sexual predatoria, mismos que podrían haberlo llevado a una sentencia de por vida, así como el cargo de violación a Mann.

En 2017 la actriz Alyssa Milano, fue la primera en denunciar de manera pública al productor y también se encargó de viralizar el movimiento #MeToo, por medio de su cuenta de Twitter reaccionó a la resolución del jurado.

“El jurado condenó a Weinstein por 1 cargo de violación y 1 cargo de cometer un acto sexual criminal. Fue absuelto de los cargos de agresión sexual depredadora, que cada uno conllevaba una posible cadena perpetua”, se puede leer en su tuit.

The jury convicted Weinstein of 1 count of rape & 1 count of committing a criminal sexual act. He was acquitted on the charges of predatory sexual assault, which each carried a potential life sentence.https://t.co/6J16rDHUbN

