Difunden momento exacto, de la caída de un automóvil del segundo piso del Periférico

Durante este fin de semana, Adrián Cué dio a conocer a todos los amorosos y televidentes, el difícil momento que vive. El conductor, confirmó que una operación hace 15 años, está cobrando facturas el día de hoy, un polímero que usó en el pasado, durante una cirugía estética, se ha convertido en el infierno del también cantante.

Adrián utilizó las cámaras de ‘Enamorándonos’, para confirmar su salida temporal del programa, ya que necesitaba ser atendido de manera urgente, para poder rescatar su nariz, ya que podría perderla.

A post shared by 𝑨𝒅𝒓𝒊𝒂́𝒏 𝑪𝒖𝒆 (@adriancueof) on Jan 9, 2020 at 10:32pm PST

View this post on Instagram

“Hace aproximadamente 15 años, me sometí a una cirugía plástica de nariz, la cual fue un completo desastre, el médico que me operó utilizó un relleno, es un polímero que con los años descubrieron que se va incrustando en el tejido y lo que genera es necrosis en la piel (…) En diciembre me sometí a una operación, para que pudieran corregirlo, era una cirugía muy complicada (…) la cirugía salió bien, el problema ha sido en la recuperación, cuando me quitaron el producto, tuvieron que reconstruir la nariz con mi cartílago”, declaró Adrián.