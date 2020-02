Niño sufre de acoso en la escuela y su madre graba las desgarradoras consecuencias

La historia de Quaden Bayler, de 9 años de edad, se dio a conocer, luego de que su madre decidiera grabar un vídeo de las terribles consecuencias que tiene el acoso escolar en un niño, que lo único que desea es morir.

El pequeño aparentemente es acosado por su enanismo, hecho que lo ha convertido en objeto de burlas y groserías por parte de sus compañeros. Recientemente al salir de la escuela, su madre, Yarraka Bayles, fue testigo de lo que sufría su hijo y decidió grabar el instante, donde el niño solo decía: “Dame un cuchillo, me quiero matar.”

Yarraka decidió grabar a su hijo en ese estado, para hacer un llamado a los padres no solo de los compañeros de sus hijos, sino de todo el mundo, con el fin de frenar el acoso escolar, solo por ser “diferente”.

Tras esto, el vídeo ha generado indignación, al menos ha sido visto más de 20 millones de veces en todo el mundo desde que se hizo público.

Famosos se han sumado a este apoyo, entre los que destacan: Hugh Jackman, quien le envió un mensaje al pequeño y confirmó que en él tiene un amigo eterno y agregó: “Quaden, eres más fuerte de los que sabes, amigo. Todos, seamos amables unos con otros. El acoso no está bien, punto.”

Quaden – you’ve got a friend in me. #BeKind @LokelaniHiga https://t.co/8dr3j2z8Sy pic.twitter.com/jyqtZYC953

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) February 20, 2020