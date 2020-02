Justin Bieber revela quien es la amiga favorita de Hailey y Cara Delevingne lo enfrenta por esta razón

La actriz aseguró que Yadhira Carrillo, la actual pareja de Juan Collado y ella no son amigas, pero tampoco enemigas durante una entrevista con la prensa, quienes insistieron en preguntarle sobre una supuesta rivalidad.

“Con todo respeto y de verdad lo digo, no somos amigas, a lo mejor en otra vida. En este momento las circunstancias no lo dan, tampoco somos enemigas, aveces ustedes como personas, dicen es blanco es negro, pero si no me llevo, tampoco quiere decir que la odie”, explicó Leticia.

Al ser cuestionada sobre la supuesta rivalidad que existe entre las dos lo negó rotundamente.

“Eso jamás, porque cuando nacieron mis hijos supuestamente Juan no la conocía, él se fue cuando mis hijos tenían 2 y 3 años, es más, me enteré que también Juan anduvo con otra persona conocida, compañera y entonce le dije porque no me dijiste”, explicó que a pesar de que Juan es un gran hombre debió ser árabe, además aseguró que todas las ex se conocen y se llevan bien.