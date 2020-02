Roban a conductor durante una transmisión en vivo

Aunque Demi Lovato siempre ha atravesado por momentos difíciles en su vida privada, siempre ha mantenido una relación estrecha con sus fanáticos siendo honesta con sus altibajos de su estado de salud.

Fue durante el podcast de Ashley Graham que la cantante se sinceró y habló de cómo el trastorno alimenticio fue el que la orilló a recaer en el consumo de drogas y finalmente en su sobredosis.

“Pensé que los últimos años fueron la recuperación de un trastorno alimenticio, pero en realidad estaba cayendo completamente en eso y me di cuenta de que mis síntomas no eran tan obvios como antes pero definitivamente era un problema alimentario”, admitió Demi.

Además indicó que estaba obsesionada con el ejercicio ya que llegó a entrenar hasta tres veces al día: “No tenía a personas capaces de reconocer los signos a mi alrededor. Es decir, creo que necesitaba a alguien cerca que me dijese: ‘Oye, creo que necesitas recapacitar sobre la cantidad de ejercicio que estás haciendo. Igual entrenar tres veces al día es excesivo. Es que había días que vivía en el gimnasio, incluso hacía las reuniones de trabajo en el gimnasio para que no me interrumpiesen cuando entrenaba. Hacía ejercicio después de cada comida. Y la verdad es que no era feliz, eso no era ser libre”.