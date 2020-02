Paola Rojas rompe en llanto al recordar lo que vivió tras el vídeo de su ex

Fue durante el programa ‘La última y nos vamos’ de Yordi Rosaldo, la periodista habló por primera vez sobre todo lo que vivió por el vídeo que se viralizó de su ex pareja.

Paola Rojas explicó que su prioridad siempre serán sus hijos y finalmente ella no podía hablar mal de él ante la prensa ni en ninguna red social para protegerlos porque aun son muy pequeños para entender todo lo que sucedió.

Sin embargo, Rojas rompió en llanto al recordar el acoso que vivió, desde los mensajes en redes sociales hasta el de los periodistas que la buscaron afuera de las instalaciones de su trabajo.

“Cuando tenemos una profesión como esta, sabemos perfectamente que renunciamos a la privacidad, esta claro, pero una cosa es traspasar el limite de la privacidad y otro con el de la intimidad, muchos sintieron que se valía y me escribieron tantas cosas, tanta, tanta obscenidad… no me di cuenta del daño que me estaban haciendo todos estos mensajes”, explicó y finalmente rompió en llanto.