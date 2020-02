Grettel Valdez denuncia que su hijo sufrió bullying

La actriz que ganó fama gracias a la exitosa serie de Netflix ‘Stranger Things’ llegó a los 16 años y por medio de su cuenta de Instagram hizo una reflexión de cómo ha sido para ella crecer de la infancia a la adolescencia con los reflectores encima y las redes sociales.

Con un vídeo de 2 minutos Millie compartió algunos titulares de sitios de noticias en las que Millie es el punto de criticas por el ciberbullying que vivió, o su apariencia, posteriormente mostró algunas imágenes y vídeos de su infancia pero también de los momentos felices que ha vivido gracias a su trabajo como actriz y siendo una adolescente.

“16 se han sentido como mucho tiempo por venir. Siento que el cambio necesita suceder no solo para esta generación sino para la próxima. Nuestro mundo necesita amabilidad y apoyo para que los niños crezcamos y tengamos éxito. Los últimos años no han sido fáciles, lo admito. Hay momentos en que me siento frustrada por la inexactitud, los comentarios inapropiados, la sexualización y los insultos innecesarios que finalmente me han causado dolor e inseguridad”, se puede leer en el post.