Bailarina relata su mala experiencia, al grabar un videoclip con Ozuna

A través de sus redes sociales Geri Hoops, compartió su experiencia al ser contratada para supuestamente protagonizar un videoclip de Ozuna, quien aparentemente desconoce la mala vivencia de la bailarina.

“Hace una semana más o menos, me llamaron para salir en un vídeo de Ozuna”, relata la bailarina, quien afirmó no quería contar su próximo triunfo, debido a que deseaba sorprender a sus seguidores por el gran paso que iba a dar en el mundo de la música.

Afirma que la producción le envió la canción que se grabaría y lejos de animarla, se sorprendió un poco ya que no se trataba de reggaetón, donde ella pudiera hacer un twerking de infarto, sino un dancehall, sin embargo, trató de continuar imaginando el momento.

“Se me dijo que me quedara tranquila, que yo era la protagonista, que tenía que estar como modelo. Y yo dije modelo de qué, si mido 1.50 , pero querían que estuviera en el vídeo”, afirma que la única condición era salir en bikini y salir en el clip, algo que por supuesto no le gustó.

Al llegar al lugar de la grabación, el productor Boy Wonder le pidió a Geri que bailara, sin embargo, al escuchar esto, la bailarina le informó que la canción que grabarían no se prestaba para el género en el que se desempeña y sin más, este cuestionó su talento para bailar otros ritmos.

Pese a lo anterior y a que él mismo había visto el trabajo de la bailarina de twerk, confirmó que Geri debería bailar pero menos vulgar, que en sus vídeos de Instagram, los cuales se han colocado como sus favoritos, de manera mundial.

Debido a que aparentemente el productor y ella no se ponían de acuerdo en nada, Geri decidió abandonar el videoclip, que posiblemente la iba a dar a conocer de manera internacional.

“Al final yo dije: ‘ya no quiero participar en el vídeo muchas gracias, no quiero salir, esto no fue lo que me dijeron (…) Me sentí pasada a llevar, tenía pena”, concluyó, y agregó que fue un momento que jamás olvidará, ya que la hicieron sentir avergonzada.