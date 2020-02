Así celebró sus 80 años Vicente Fernández

Aunque iniciaron como una competencia, los Backstreet Boys han confirmado una futura gira con NSYNC, esto a través de una reciente entrevista que el grupo tuvo en Estados Unidos y que por supuesto emocionó a las más grandes fanáticas.

Andy Cohen en ‘Watch What Happens Live’, fue el culpable de que Kevin confirmara que podría ser posible una gira pequeña junto a su ex competencia, la cual se vivió durante la década de los noventa, dando aire para quienes han soñado con este encuentro cada día de su vida.

“Es algo probable. Ya tuvimos una gira con New Kids on The Block”, declaró y no descartaron la posibilidad de la participación de Justin Timberlake en su tour mundial, aunque por supuesto, conocen su carrera como actor lo cual podría ser el impedimento.

A pesar del posible impedimento, los integrantes de la banda, dejaron abierta la posibilidad de una pequeña participación del cantante.

“Pienso que Justin ha logrado casi todo como solista. Algún día podría concretarse”, detalló para finalizar esta parte de la entrevista.

Mientras se vuelve una realidad para las seguidoras de los Backstreet Boys y NSYNC, millones de fanáticas están emocionadas por este gran momento que viven, A.J. Howie, Brian, Nick y Kevin esta serie de conciertos que llegarán próximamente a nuestro país.

¿Se imaginan?