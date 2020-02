Presentadora del reality ‘Love Island’ es hallada muerta en su domicilio

Esta mañana se dio a conocer que la presentadora, Caroline Flack falleció a los 40 años de edad, aparentemente la famosa ex novia de Harry Styles, se habría quitado la vida.

Caroline se hizo famosa, por ser presentadora ‘Love Island’ de cadena ITV, sin embargo, dejó de estar al frente luego de ser arrestada por golpear a su pareja, Lewis Burton, a pesar de que se declaró inocente, y recibió una orden de restricción. Pese a no tener contacto, su aún novio enviaba mensajes de amor a la presentadora.

“Mi corazón está roto, teníamos algo muy especial. Me faltan las palabras, tengo tanto dolor y te echo tanto de menos. Sé que te sentías segura conmigo, siempre lo decías. No pienso en nada más cuando estoy contigo y no podía estar allí esta vez y me sido haciendo preguntas y preguntas. Seré tu voz, cariño, y prometo que haré todas las preguntas que tu querrías y conseguiré las respuestas. Nada podrá traerte de vuelta pero intentaré que estés orgullosa de mí todos los días”, se lee al pie de una romántica imagen de la pareja.