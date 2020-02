Lanzan las primeras imágenes de Robert Pattinson como Batman

A pesar de las críticas que recibió Matt Reeves por elegir a Robert Pattinson como el nuevo Batman, algunos fanáticos le dieron el beneficio de la duda, ya que aparentemente era la misma historia que vivió en su momento Heath Ledger, cuando fue elegido como el nuevo Joker.

Pero este 13 de febrero, el director del filme ‘The Batman’, lanzó oficialmente cómo lucirá Robert en la nueva película que se está cocinando.

A través de un clip aparece el actor, por algunos segundos como el nuevo caballero de la noche, así como un nuevo traje, que aparentemente es identico al de ‘Arkham Knight’.

Durante el vídeo se escucha música de Michael Giacchino, quien colaborará junto al director, en esta nueva etapa de Batman.

A pesar de los intentos por Reeves de emocionar al público, algunos de sus seguidores y detractores de esta nueva historia, afirmaron que Pattinson se ve demasiado delgado a comparación a otros Batman, incluido el de Ben Affleck, quien era robusto y bastante grande, ahora el héroe, se ha quedado aparentemente más delgado que sus antecesores.

Las redes colocaron el nombre de Pattinson en tendencia, con cientos de críticas y algunos cuantos aplausos por este adelanto.

