Jorge ‘El Burro’ Van Rankin le pide matrimonio a la mamá de sus hijas en vivo

El conductor impactó a sus fanáticos y compañeros de trabajo al proponerle matrimonio a Magda, la madre de sus hijos este 14 de febrero.

Fue durante una entrevista que le realizó su compañera de ‘Hoy’, Galilea Montijo que ‘El Burro’ le dedicó un romántico mensaje a la madre de sus hijas, además agregó el infinito amor que le tiene, remató con la pregunta ‘¿Te quieres casar conmigo?’.

“Así como te he dicho que me cuesta mucho trabajo decir cosas, me voy a atrever porque es sincero y es real. Re amo, a pesar de tus cosas y tus enojes, sabes que te enojo profundamente. Yo le diría, Magda te prometo que este año vamos a hacer un evento muy pequeño firmando, y que nuestras hijas carguen tu vestido y me voy a casar contigo. ¿Te quieres casar conmigo?’”, expresó el conductor.