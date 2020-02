Así luce Adele tras perder más de 68 kilos

A finales del año pasado Jorge Clarividente estuvo en los titulares de espectáculos por sus polémicas declaraciones que involucraron a Sherlyn, quien desde entonces no había manifestado nada al respecto pero ahora rompió el silencio.

Fue durante una entrevista para los medios de comunicación que Sherlyn aseguró que nunca ha visto en persona al brujo que recientemente volvió a causar revuelo al asegurar que fue golpeado por dos sujetos y supuestamente por ordenes de la actriz.

“Me parece más delicado porque no se trata solamente de agredir la imagen de alguien, se trata de agredir la imagen de una mujer que aparte está embarazada, entonces sí me parece que es delicado y grave, pero pues bueno, definitivamente habemos unos que nos dedicamos a trabajar y hay otros que se dedican a colgarse del nombre de los que trabajamos un montón”.

A post shared by Sherlyn (@sherlyny) on Feb 9, 2020 at 8:47pm PST

View this post on Instagram

Además explicó que está haciendo su parte de manera legal y no dará detalles a los medios por indicaciones de su abogado.

“Mi abogado me dijo hace mucho tiempo: ‘los temas legales no se litigan en los medios de comunicación, se litigan en los juzgados’. Entonces les puedo decir que estoy haciendo mi parte y no lo voy a hacer mediáticamente, porque eso me pondría en un nivel poco inteligente y si de algo me puedo jactar es que soy una mujer muy inteligente, las cosas se están haciendo como corresponde”.