Salma Hayek comparte fotografías con Eminem

La actuación de Eminem durante los Oscar de la noche del domingo sorprendió a los asistentes, aunque para el cantante fue más desconcertante. ¿Por qué interpretar su canción ganadora del Oscar 17 años después del hecho? y es que ‘Lose Yourself’ ganó la mejor canción original por la película de ‘8 miles’ en 2003, pero no asistió a la ceremonia.

Tras su actuación el rapero tuvo un encuentro que quedó captado de la mejor manera y Salma Hayek colgó recientemente las imágenes, después de que el cantante explicara que quiere abrazar a la veracruzana por su reacción tras su encuentro.

“En estas imágenes podría parecer que Eminem y yo somos mejores amigos, pero lo que realmente sucedió es que mientras el salía del escenario y me preparaba para entrar, me sorprendió tanto verlo que le tiré agua encima. Si examinas la foto, me veo mortificado y él se ve aterrorizado de mí. Mientras intentaba limpiarlo, lo abracé impulsivamente y le dije: “Encantado de conocerte, Eminem. ¡Soy un ENORME fan!” , escribió Salma como descripción a la publicación.

Esta es la secuencia de las fotografías que colgó Salma.

En la continuación de la publicación Salma escribió; “Pero estaba muy decepcionada de haber hecho el ridículo al conocerlo… y luego leí esto en Rolling Stone. Eminem eres grande”, y es que en su entrevista con la revista Eminen confesó que quería abrazar a Salma por el gesto que tuvo con él.