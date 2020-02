Macaulay Culkin relató cómo fue su último encuentro con Michael Jackson

Desde hace mucho tiempo, Macaulay Culkin ha confirmado que Michael Jackson jamás abuso de él de ninguna forma y recientemente lo volvió a reafirmar con una entrevista para ‘Esquire’, donde relató cuándo fue la última vez que vio con vida a la leyenda de la música pop.

Aparentemente aunque no fue el mejor lugar para reencontrarse, ambos famosos se vieron por última vez en 2005, cuando el actor acudió a un juicio por abuso sexual del cantante, como testigo.

A post shared by Macaulay 'Instagram' Culkin (@culkamania) on Feb 11, 2020 at 6:42am PST

View this post on Instagram

Los mejores amigos de los 90, se encontraron en el baño, mientras el juez dictó un receso en el testimonio de Culkin.

“Mejor no hablemos. No quiero influir en tu testimonio”, le comentó Michael, mientras ambos comenzaron a reír, para luego darse un breve abrazo y seguir con el juicio.

Luego de 4 años, de este encuentro, el actor se enteró de la muerte de Michael y por supuesto, ahora que está muerto, Macaulay sigue afirmando que el cantante y padre de Paris Jackson jamás tuvo un comportamiento indebido con él, y que no habría forma de ocultar algo así, ahora que está muerto.

“Nunca me hizo nada. Nunca lo vi hacer nada. Y especialmente en este punto no tendría motivos para retener nada. El hombre murió. En todo caso, no voy a decir que sería elegante o algo así, pero en este momento es un buen momento para hablar. Y si tuviera algo de qué hablar, lo haría totalmente. Pero no, nunca vi nada, él nunca hizo nada”, volvió a confirmar nuestro querido actor ‘Mi Pobre Angelito’.