La Bebeshita comparte sexy fotografía en diminuto traje de baño

Actualmente Danna Paola está teniendo mucho éxito en su carrera como cantante pero también como actriz, gracias a su papel en la serie ‘Élite’, por ellos su exposición ha aumentado en todos los medios y ahora como invitada en la presentación del nuevo Galaxy Z Flip se encontró por fin a Pablo.

Seguramente recuerdas uno de sus más recientes éxitos musicales “Oye Pablo”, canción que escribió por una vivencia cuando llegó a España, para comenzar las grabaciones de la serie de Netflix.

La presentación del nuevo Galaxy Z Flip fue realizada en San Francisco y por medio de sus redes sociales compartió un divertido vídeo en el que se reunió por fin con Pablo, aunque en realidad se trata de Pablo Alboran.

El primero en publicar un vídeo breve en sus historias de Instagram fue Pablo: “Familia me acabo de encontrar con Danna Paola, soy muy fan de Danna Paola no he grabado el encuentro porque me lo he disfrutao”, expresó el intérprete.

Posteriormente Danna Paola compartió también una historia donde canta parte de su famoso tema: “Oye Pablo, yo no te estaba esperando, oigan yo quedé muy en shock al verte Pablo de verdad no acabamos de encontrar y te estoy buscando otra vez esty buscando a un Pablo”.

Lo cierto que es que ambos cantante comparten solo una linda amistad.